"Silk-Faw? Non sentiamo più nessuno da tempo e non ci sono novità. Noi continuiamo con le nostre opere di urbanizzazione e poi vedremo chi ne usufruirà". Sono le parole di Luca Borsari – uno dei soci del terreno di Gavassa che Silk-Faw aveva opzionato per realizzare il maxi-stabilimento produttivo delle superauto elettriche di lusso sportive – il quale ribadisce che non vi è più alcuna trattativa o quantomeno nessun accordo all’orizzonte. "L’area resta comunque molto appetibile e tanti hanno manifestato interesse. Noi non abbiamo alcun problema e siamo disposti anche a mantenerlo agricolo, tant’è che abbiamo già seminato cereali...".

