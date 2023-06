"Non sequestrammo i pc dei servizi sociali Avremmo paralizzato tutta l’attività dell’ufficio"

di Alessandra Codeluppi

Quando furono eseguite le misure cautelari legate all’inchiesta sui presunti affidi illeciti di minori, non furono sequestrati i computer nella sede dei servizi sociali, a Barco, ma solo i cellulari degli indagati, oltre ai dispositivi informatici nel centro pubblico ‘La Cura’ a Bibbiano. È emerso ieri dal controesame del maresciallo capo dei carabinieri Giuseppe Milano, chiamato a deporre dal pm Valentina Salvi, da parte della difesa dell’imputata Annalisa Scalabrini, assistente sociale.

Rispondendo ai suoi avvocati Elisabetta Strumia e Cinzia Bernini, Milano ha specificato che, "d’accordo con il pm, decidemmo di non sottoporre a sequestro i pc, perché non fosse paralizzata l’attività dei servizi sociali, a discapito di molti altri bambini seguiti". Numerose le domande dei difensori, ad esempio sulle visite dal pediatra a cui, secondo i servizi sociali, uno dei bambini non veniva sottoposto. O sui precedenti di genitori, che anni prima avevano riportato una multa per guida in stato di ebbrezza. Infine si è discusso delle chat degli imputati in cui, per l’accusa, gli assistenti sociali avrebbero in un caso deciso l’affido di un minore, prima ancora di aver scritto una relazione per giustificarlo.

Le difese di Scalabrini e di Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali, rappresentata dal’avvocato Rossella Ognibene, hanno inoltre chiesto se Cinzia Magnarelli – assistente sociale che ha patteggiato un anno e otto mesi, pena sospesa – lo abbia fatto anche su due imputazioni in concorso con i loro assistiti. Nel pomeriggio il controesame è proseguito per altre tre imputate. Ovvero per la psicologa Nadia Bolognini, assistita dagli avvocati Roberto Trinchero e Francesca Guazzi. E per l’educatrice Maria Vittoria Masdea, difesa dell’avvocato Jenny Loforese, la quale ha posto una sessantina di domande sia per lei sia per l’assistente sociale Sara Gibertini. I quesiti erano volti "a far emergere vizi procedurali - spiega l’avvocato Loforese - per fare emergere vizi procedurali nell’audizione dell’educatrice". Nell’udienza di domani parola all’avvocato Giovanni Tarquini, che rappresenta il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, accusato di abuso d’ufficio per l’assegnazione della psicoterapia sui bambini alla onlus ‘Hansel e Gretel’ senza indire una gara pubblica. Lo stesso reato è contestato a Claudio Foti, dal quale è stato assolto in Appello "per non aver commesso il fatto".