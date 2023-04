Non si ferma all’alt e riesce a seminare i carabinieri

Inseguimento l’altra sera verso le 23 nella Bassa, dopo che il conducente di un’auto, una Seat, non si è fermato all’alt a un controllo dei carabinieri. L’inseguimento si è interrotto alle porte di Novellara, dove la vettura sospetta ha fatto perdere le proprie tracce. Potrebbero essere le immagini della videosorveglianza, ai "varchi" dei centri abitati, a favorire le indagini per cercare di risalire al proprietario della vettura. Nei giorni scorsi un simile episodio con oggetti rubati lanciati da una Bmw in corsa durante l’inseguimento.