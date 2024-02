Non si ferma all’alt. Si schianta: denunciato

Alla guida senza patente, non si ferma all’alt e si schianta: denunciato un 31enne di origine marocchina. Nella serata di mercoledì scorso, gli operatori della Squadra Volanti di Reggio impegnatii in un servizio di controllo del territorio hanno inseguito un’auto che in via Vico non si era fermata all’alt imposto dagli agenti solo per un controllo standard. Il conducente dell’auto, con una condotta di guida molto aggressiva ha tentato di darsi alla fuga ad altissima velocità mettendo a repentaglio non soltanto la sua incolumità ma anche quella degli altri automobilisti. Dopo circa cinque minuti di inseguimento, il conducente ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro un manufatto in cemento a bordo strada, in via Casaloffa, angolo via Reggiolo, distruggendo completamente la parte anteriore della macchina.

A quel punto gli operatori delle Volanti sono riusciti a bloccarlo. Subito si sono assicurati che il fuggitivo stesse bene: nonostante il forte impatto, le sue condizioni di salute erano buone, non aveva riportato alcuna ferita. Nel corso dei primi accertamenti gli agenti si sono accorti che il conducente, un 31enne marocchino con un solo precedente per il reato di invasione di edifici, era sprovvisto di patente di guida e, sulla base di quanto ha riferito, era proprio questa la motivazione della sua tentata fuga. Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per guida senza patente. L’auto, regolarmente assicurata, è risultata essere di proprietà di un amico del conducente e, considerato il fatto che era andata distrutta nell’incidente, è stata prontamente rimossa.