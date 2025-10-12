Non si ferma il Teatro l’Attesa : nuovi spazi pubblici per gli spettacoli

Il Piccolo Teatro di piazza a Sant’Ilario resterà chiuso a causa del contenzioso legato al pagamento dell’Imu, in corso da tempo tra la parrocchia proprietaria dell’immobile e il Comune. La disputa, non ancora risolta, ha impedito l’utilizzo della sala e costretto l’associazione Teatro l’Attesa a cercare soluzioni alternative per non interrompere la programmazione. Dopo quindici anni di attività continuativa, con una proposta culturale riconosciuta e apprezzata dalla comunità, l’associazione ha scelto di non fermarsi e di mantenere vivo il cartellone annuale. I laboratori teatrali, frequentati da bambini, ragazzi e adulti, si terranno al circolo Arci Leglio Poletti, mentre gli appuntamenti musicali saranno ospitati in spazi privati, tra cui una saletta messa a disposizione da un cittadino e il locale Non Solo Caffè di via Brunetto Ferrari. Per gli spettacoli domenicali rivolti alle famiglie, considerati da sempre il cuore della stagione, l’amministrazione comunale si è impegnata a individuare spazi pubblici adeguati, garantendo così continuità all’offerta. Gli eventi per i più piccoli e le famiglie si svolgeranno nella palestra delle scuole medie, mentre le iniziative di dimensioni più contenute troveranno posto al centro culturale Mavarta. Il calendario prevede otto spettacoli serali di prosa, quattro o cinque appuntamenti domenicali, sei rappresentazioni mattutine riservate alle scuole del territorio e diversi incontri musicali. L’associazione diretta da Daniele Castellari (foto), pur manifestando amarezza per la chiusura forzata del teatro, intende proseguire con determinazione, confermando un impegno che ha garantito a Sant’Ilario una costante offerta di cultura, formazione e socialità.

f.c.