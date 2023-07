Non si fermano all’alt dei carabinieri: si schiantano nella fuga

L’auto che non si ferma all’alt a un normale posto di controllo, poi la fuga e l’inseguimento, con la vettura dei sospetti che sbanda, schiantandosi fuori strada, all’altezza di via Vialato, a Villa Argine, alla periferia di Cadelbosco Sopra.

E’ accaduto l’altra sera poco prima delle 23. Alla fine due persone sono riuscite ad allontanarsi a piedi, mentre due uomini sono stati fermati dai carabinieri del nucleo radiomobile. I due individui, uno straniero e un italiano, essendo rimasti feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Hanno riportato traumi vari, ma poco dopo sono stati dimessi, posti a disposizione dei carabinieri. Si indaga per capire il motivo della fuga all’alt, oltre che per identificare le persone che erano sulla vettura al momento dell’inseguimento. Alcuni dei sospetti risultano avere dei "precedenti" per droga. Poco dopo l’incidente, sono stati segnalati due uomini che si allontanavano a bordo di una Fiat condotta da una terza persona.