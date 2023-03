"Non si nasconda la sabbia sotto al tappeto"

"Bisogna avere coraggio se si vuol difendere la propria terra, senza girare la testa dall’altra parte per paura, nascondendo la sabbia sotto il tappeto. C’è ancora tanto da fare. E ognuno deve guardarsi allo specchio per capire che contributo può dare". L’accorato appello del prefetto Iolanda Rolli ha salutato i tantissimi ingegneri presenti all’Auditorium Credem, all’interno di un seminario organizzato dall’ordine di riferimento dal titolo ‘Professione e legalità’.

Rolli ha sottolineato l’importanza dell’incontro ("Da quando sono a Reggio non ero mai stata invitata a un seminario simile") avvenuto davanti alle rappresentanze delle forze dell’ordine al gran completo (presente il questore Giuseppe Ferrari, il comandante dei carabinieri Andrea Milani, quello della Finanza Filippo Ivan Bixio e dei Vigili del fuoco Antonio Annecchini).

Poi ha snocciolato i dati sulle interdittive antimafia, che vedono Reggio estremamente attiva: "Nel 2022 in Emilia-Romagna ne sono state emesse 151; di queste, ben 106 arrivano dalla nostra città, ovvero quasi il 70%. Nel 2021 per esempio erano state 38. I numeri vanno anche interpretati – prosegue Rolli -. Purtroppo ho trovato una situazione di arretrati in questo senso, motivo per cui sono intervenuta. Ma è anche il risultato delle recenti sentenze: con Aemilia si pensava fosse tutto finito, un discorso chiuso. Invece le recenti inchieste come Perseverance e Grimilde hanno ribadito come ci sia ancora molto da fare".

Infine, ha ribadito l’utilizzo di un nuovo strumento, ovvero il badge di cantiere, già installato in via sperimentale in quello di piazza San Prospero: "Al momento lo abbiamo inserito in lavori superiori ai 500mila euro – chiosa il prefetto –. È uno strumento che serve come deterrente: di fatto in qualsiasi momento le forze di polizia, da remoto, possono verificare costantemente il profilo di chi entra in un cantiere, verificando sia adatto allo specifico lavoro che sta svolgendo. In ogni caso nessuno vi darà una ricetta assoluta: ecco perché vi invito a trovarla da soli, utilizzando le vostre competenze".