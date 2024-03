Non si placa la polemica: "Questa è una moschea. La gestione è stata opaca"

"Ormai sono molti mesi che il Comune sta negando che si tratti di una moschea. Non si comprende allora perché il console generale del Senegal, vari imam da diversi Stati e autorità si muovano per inaugurare un dopo-scuola per bambini".

È sarcastico, l’onorevole Gianluca Vinci (Fratelli d’Italia) che segue la vicenda montecchiese da vicino. La festa non ha oscurato le polemiche politiche che da mesi accompagnano la realizzazione della nuova sede di Al Huda.

"Possiamo chiamarla come vogliamo – sottolinea Vinci –, ma resta una moschea e dovrebbe avere la destinazione urbanistica di luogo di culto, con un cambio d’uso. Se le cose fossero state fatte secondo le regole, inoltre, se ne sarebbe potuto discutere nelle sedi politiche e in assemblee con la cittadinanza. L’atteggiamento opaco in tutta questa vicenda non depone a favore del sindaco Fausto Torelli e della sua amministrazione". E poi aggiunge: "La sinistra è quella che fa le manifestazioni contro la violenza sulle donne, e poi non dice nulla se a Reggio vengono fatti i corsi di nuoto separati per le musulmane; quella del Gay Pride e delle sale di preghiera separate. Tra qualche anno, con la progressiva islamizzazione, questa loro perenne ambiguità comporterà uno scontro tra visioni".

Nel suo discorso, Torelli ha di contro ammonito: "Chi in modo avventato semina paura e sospetti commette anche senza volere un danno al processo di pace tra i popoli". E se davanti alla nuova sede Ghazà – la donna che sta organizzando i corsi di arabo – attacca il Governo Meloni ("sono fascisti, picchiano chi manifesta") e si schiera con i "gaziani", tra la folla ci sono anche Filippo Borghi e Luigi Rocca, candidati a sindaco e vicesindaco della lista civica ‘Viviamo Montecchio’ (nella foto in alto, con il sindaco Torelli): "La mia presenza – afferma – non implica acquiescenza o asseverazione di una situazione che avremmo regolato diversamente da come ha fatto l’attuale amministrazione. Sono venuto a salutare alcuni amici e parecchi montecchiesi che desiderano mantenere le proprie tradizioni. In politica e nella gestione pubblica sia fondamentale l’ascolto, anche di chi ha ideali diversi. Rimane fermo il doveroso e necessario rispetto della legalità e delle norme urbanistiche".

Il consigliere regionale Federico Amico di Coraggiosa (presidente commissione per la Parità e i Diritti) crede che "sia un vantaggio per tutti far venire alla luce ciò che da trent’anni è presente. Un segno pieno, per credenti e non, di integrazione, inclusione di quelle che sono le realtà sul territorio".

Marco Rondani (Forza Italia) spiega che "i montecchiesi non sono razzisti, la questione moschea è stata gestita malissimo. Le persone temono ciò che non conoscono e la religione islamica è uno di questi temi delicati: bisognava informare molto chiaramente, ascoltando i dubbi. Invece di questo edificio se ne è saputo per caso quando la prima inaugurazione è sfumata causa ritardi nei lavori; poi è emersa l’idea della piscina per sole donne, dopo ritirata; quindi il sindaco ha minacciato di segnalare i commenti negativi sui social... Ed ecco la seconda inaugurazione, scoperta e subito saltata causa mancanza della documentazione. Alla fine il 2 marzo, a ridosso delle elezioni, è stata la volta buona, però aprendo un centro islamico, parzialmente agibile, che sulla carta non è una moschea ma di fatto lo è. Dopo tutto ciò non ci si deve quindi stupire che ora emergano dubbi e divisioni a destra e a sinistra".

Francesca Chilloni