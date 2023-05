"Non si può rimandare" Unindustria in campo: una commissione interna sulla fattibilità della Diga

di Roberta

Anceschi *

I gravi episodi alluvionali avvenuti in questi giorni nella nostra regione riportano l’attenzione al tema della crisi climatica, ma soprattutto alle azioni di prevenzione che i sistemi territoriali devono mettere in atto per scongiurare nuovi disastri. Le immagini di Faenza e Imola ci hanno riportato a quelle del 2017 di Lentigione e dell’alluvione dell’Enza, che avevano generato per la nostra provincia danni per oltre cento milioni di euro e più di mille abitanti sfollati.

Come hanno spiegato gli esperti, questi fenomeni di pioggia estremamente intensa non riescono neppure a sopperire il problema della siccità, che negli ultimi anni si è fortemente intensificato. Anzi, proprio l’eccessiva aridità dei terreni è tra le cause principali di frane ed esondazioni, oltre ad essere un danno per il nostro settore agroalimentare.

Di fronte a queste situazioni emerge sempre più l’esigenza di interventi strutturali che possano mettere in sicurezza il territorio, i cittadini e le attività economiche e dare soluzione alle sempre più frequenti crisi idriche. Una risposta è senza dubbio rappresentata dalla realizzazione di invasi ad uso plurimo, che permettono di raccogliere e contenere l’acqua a monte per difendere la pianura.

Per la Valle dell’Enza questa soluzione era già stata individuata nella diga di Vetto, un progetto per anni rimasto sulla carta e che oggi trova l’attenzione degli Industriali come risposta concreta a molteplici esigenze, in termini di risorse e prevenzione. Le conseguenze positive che deriverebbero dalla costruzione della diga sul nostro appennino sono infatti diverse.

In primo luogo, rappresenterebbe un’importante riserva di acqua per affrontare la siccità e irrigare i terreni agricoli dell’intera valle, diventando così una risorsa per il comparto agroalimentare di Reggio e Parma - tra i più importanti d’Europa con la filiera del Parmigiano Reggiano - e per le aziende industriali dell’area. Inoltre, sarebbe utile per migliorare la distribuzione idropotabile, valorizzando l’ottima qualità dell’acqua delle nostre montagne e favorendo la ricarica delle falde acquifere.

In secondo luogo, la diga di Vetto è un progetto sostenibile, in quanto fonte di energia idroelettrica alternativa, che porterà effetti economici strutturali positivi per i Comuni della zona, diventando anche origine di nuovo sviluppo turistico.

Infine si tratta di una soluzione preventiva per la difesa del territorio, che potrà salvaguardare la valle in caso di alluvione e fermare le esondazioni. Un esempio di quanto stiamo sostenendo è la diga di Ridracoli, in Romagna. La valle del Bidente non è stata toccata dall’ondata di esondazioni e dissesti dei giorni scorsi, come invece è avvenuto nelle vicine vallate, proprio perché ha trattenuto volumi d’acqua pari a molti milioni di metri cubi e regolato i deflussi a valle.

Queste motivazioni rendono necessaria una significativa capacità idrica per la diga di Vetto, che si è stimato debba avere un bacino di almeno 100 milioni di mc di capacità per assolvere a tutte queste funzioni. Il momento per la realizzazione di questo progetto è ora più che mai favorevole, se guardiamo anche all’attenzione che il Pnrr ha proprio verso i progetti di risoluzione della crisi idrica. Unindustria Reggio ha istituito una commissione tecnica interna per ragionare sulla fattibilità della diga e per contribuire al confronto con gli stakeholders locali. Perché siamo convinti che non si possa più rimandare.

* presidente Unindustria Reggio