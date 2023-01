"Non si può sciare? Allora tutti sui pattini"

Il ghiaccio in alternativa alla neve a Ramiseto. Un’iniziativa della Pro Loco per dare ai giovani una possibilità di divertimento in più durante la feste natalizie, dal momento che gli impianti sciistici di Ventasso Laghi sono rimasti sempre fermi per mancanza di neve. Ramiseto, che dei quattro ex comuni inglobati nel comune Ventasso è rimasto il più popolato e il più vivace grazie alla crescita di alcune imprese locali che favoriscono la permanenza di coppie giovani, riesce a dare vita ad iniziative di intrattenimento piacevoli tramite la Pro Loco e le altre associazioni di volontariato con il supporto dell’imprenditoria.

"Dobbiamo essere riconoscenti soprattutto ad un imprenditore che ci ha messo i soldi per noleggiare la pista di ghiaccio sintetico – afferma il presidente della Pro Loco, Francesco Saporito, brigadiere in pensione di origini napoletane, che vive a Ramiseto – e noi della Pro loco e di altre associazioni di volontariato ci abbiamo messo il lavoro. L’abbiamo installata prime della festa dell’Immacolata (8 dicembre) ed è rimasta funzionante fino a ieri, giorno dell’Epifania. E’ stata un’esperienza molto positiva, un’arena dove molti giovani pattinatori si sono cimentati di giorno e di sera, peccato che il tempo non è sempre stato favorevole. Con la Protezione civile e con la Parrocchia abbiamo attivato anche diverse altre iniziative molto partecipate in questo periodo".

A Ramiseto il volontariato funziona bene grazie all’impegno di alcune persone attive nelle varie associazioni di volontariato che spesso lavorano in sinergia dando vita ad iniziative comuni di solidarietà.

Ad esempio a Natale con l’automezzo della protezione civile hanno portato regali personalizzati a tutti gli ospiti anziani dei ricoveri del comune Ventasso: Oasi di San Francesco di Cereggio, Il Pungitopo di Cervarezza e la Casa di Carità di Busana. Inoltre hanno organizzato il presepe vivente nella parrocchia di Ramiseto e i mercatini in paese.

Settimo Baisi