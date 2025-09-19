Non si trova Giuseppe Marchesi. Per 30 anni magazziniere al Gpm

Mercoledì nella trasmissione "Chi l’ha visto" è apparso il volto di Giuseppe Marchesi, 77 anni, nato a San Felice sul Panaro, che per trent’anni ha svolto la professione di magazziniere al macello Gmp di Scandiano e da un paio di mesi si era trasferito con moglie e figlia ad Iglesias nel sud della Sardegna, dopo essere stato sfrattato dal paese emiliano.

Marchesi è svanito nel nulla lunedì 8 settembre, non si hanno più notizie di lui, nonostante gli appelli social della famiglia, gli avvisi pubblicati sui canali istituzionali del Comune in cui risiede e le ricerche portate avanti con il coordinamento della Prefettura di Cagliari. Sulle sue tracce si sono mobilitati il Soccorso alpino e speleologico, operatori specializzati nell’uso dei droni e unità cinofile. Il campo base è stato allestito presso il complesso minerario di Monteponi, da cui partono anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e volontari.

"Mio padre è affetto da demenza senile – ha spiegato la figlia Loredana da noi interpellata – e potrebbe essere confuso dal territorio che ancora non conosce bene. Quando si sente smarrito si mette a camminare anche per lunghe distanze. Al momento della scomparsa indossava ciabatte, pantaloni della tuta e una maglietta nera. E’ alto un metro e sessanta e ha una corporatura esile, occhi e capelli marroni. Non ha con sé né i documenti, né il telefono. Nell’ultimo avvistamento, che risale alla sera del 9 settembre, era su una panchina a meno di 200 metri dalla stazione dei carabinieri, in compagnia di una persona disagiata. Da lì nulla, pare sia stato inghiottito dalla terra. Abbiamo scandagliato di persona tutta la miniera dismessa che c’è qua vicino".

Nel paese di Scandiano molti si ricordano di lui definendolo una persona gentile con cui era piacevole prendere un caffè e scambiare quattro chiacchiere. L’appello ovviamente è a tutti coloro che ne potessero avere notizie affinché contattino immediatamente i carabinieri di Iglesias tel. 0781398300 o la Polizia Locale tel. 0781274350, oppure la figlia al 3275795557.

Elisabetta Grassi