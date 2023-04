"Non sia una festa di parte L’antifascismo è di tutti"

Segue dalla prima

(...) come il generale Raffaele Cadorna ed il colonnello Giuseppe Montezemolo , i liberali come Giovanni Amendola e Benedetto Croce, i cattolici come don Minzoni e Piergiorgio Frassati. Giova inoltre sempre ricordare che le forze alleate presenti in Italia assommavano a circa 1.300.000 uomini e che da parte loro le perdite furono pari a circa 313.000 uomini mentre le truppe tedesche arrivarono a circa 1.000.000 di uomini con circa 330.000 perdite. Crediamo che nel ricordo degli eventi che caratterizzarono la nascita della nostra repubblica vada posta l’attenzione all’accordo che a Salerno nel settembre del 1943, sotto la direzione degli Alleati, spinsero i sei partiti antifascisti (Partito Comunista, Democrazia Cristiana, Partito d’Azione, Partito Liberale, Partito Socialista di Unità Proletaria e Partito Democratico del Lavoro) ad entrare in un governo che avesse l’autorevolezza e la responsabilità di uno Stato screditato dal fascismo, ma autorevole per onorarne i futuri impegni internazionali. Accordi che fecero sì che ovunque, partigiani delle Brigate Garibaldi, di Giustizia e Libertà, dei monarchici, ebraiche, delle Fiamme Verdi o anche di reparti dell’esercito regolare aiutassero gli Alleati nella guerra di Liberazione da non confondersi con una guerra civile. La differenza delle terminologie è minima, è però sostanziale in quanto fu allora che nacque un accordo fra partiti diversi uniti per fondare una nuova visione politica. Basta leggere la lapide che ci ricorda ogni giorno le medaglie d’oro della Provincia di Reggio Emilia posta all’ingresso della Sala del Tricolore per leggere nomi di partigiani, carabinieri, militari che credettero in un’Italia diversa. Reggio Emilia fu infatti liberata dai partigiani della 284° Brigata Fiamme Verdi “Italo” e della 26° Brigata Garibaldi “Bagnoli”. Saremo retorici, ma tutto è condensato nell’articolo 3 della nostra Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Ecco il testo più antifascista che i Costituenti ci potevano regalare.

Cassinadri Marco*

* segretario Provinciale Azione