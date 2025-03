"Non siamo contrari al McDonald’s. Ma l’area va tutta riqualificata"

"Non siamo contrari all’apertura del McDonald’s, ma vorremmo diventasse un’opportunità per riqualificare tutta l’area alle porte della nostra cittadina". Filippo Borghi, capogruppo di ViviAmo Montecchio, esprime le sue valutazioni dopo che, nella riunione della Commissione urbanistica, l’ingegner Aguzzoli ha illustrato a grandi linee il progetto. Il fast food dovrebbe essere costruito nel terreno in stato di abbandono nella "punta" della rotonda della ditta Dieci, situata di fronte al centro commerciale. "Un’iniziativa privata su cui non abbiamo obiezioni di massima - sottolinea Borghi - ma la bozza ha evidenziato alcune criticità che abbiamo segnalato. Innazitutto vi sarebbe la perdita significativa dell’area verde, che dovrà quindi essere adeguatamente ricollocata e ripensata. Inoltre sarebbe opportuno dare una diversa configurazione delle piste di accesso: sia quella per il drive in che quella destinata ai parcheggi e all’uscita del fast food; così si potrebbe ridurre notevolmente l’occupazione di suolo, favorendo un maggior spazio per il verde, e contribuendo a prevenire ingorghi". Il ristorante dovrebbe infine diventare l’occasione di ripensare "il collegamento ciclabile tra Strada Barco e via Fratelli Cervi, oggetto di riflessione insieme ai parcheggi il cui numero ci pare insufficiente". ViviAmo ritiene perciò che sia necessario organizzare altri incontri "per monitorare l’avanzamento del progetto. Vigileremo affinché l’intervento valorizzi al massimo le potenzialità dell’area".

Francesca Chilloni