’Non siamo nati ieri’: l’appuntamento

Proseguono gli incontri della campagna ’Non siamo nati ieri’ per informare sui raggiri on line e le truffe telefoniche e, soprattutto, per aiutare a prevenirli. Il prossimo appuntamento si svolge domani alle 17,30 alla biblioteca Santa Croce, dal titolo ’Il mercato dell’energia è una giungla? Niente panico!’, che affronta il tema dei call center e delle vendite porta a porta, sia per riconoscere i comportamenti scorretti sia per informare sulle contromisure da adottare in caso d’inciampo.

Nell’ambito del progetto ’Non siamo nati ieri’, realizzato da Comune di Reggio e Prefettura, finanziato dal Ministero dell’Interno (che ha destinato una quota del Fondo Unico Giustizia alla prevenzione e contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane) in città sono state messe in campo delle azioni integrate per contrastare il fenomeno. Sul sito del Comune, inoltre, sono i disponibili i materiali della campagna informativa ’Non siamo nati ieri’ con consigli per difendersi da truffe telematiche, telefoniche o porta a porta.

L’amministrazione cittadina, inoltre, in collaborazione con Prefettura, Provincia e Federconsumatori, ha messo in campo strumenti a disposizione dei cittadini per prevenire questi reati. Tra le azioni principali del nuovo progetto di sviluppo dello Sportello Antitruffa a cura di Federconsumatori, aperto in via Bismantova 7 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e da lunedì a giovedì dalle 15 alle 18 (tel. 0522-433171 oppure mail: info@federconsumatori.re.it).

I consigli per evitare i raggiri si trovano anche nei flyer nelle biblioteche, agli sportelli Digitale facile, nei centri sociali e distribuiti agli incontri dei gruppi di controllo di comunità, attraverso i quali, con una formazione specifica sui reati riconducibili alle truffe, si cerca di veicolare le informazioni sulla prevenzione dei reati nei rispettivi ambiti territoriali, in particolare attraverso messaggistica, telefonate e passaparola.