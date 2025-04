’Non siamo nati ieri’: campagna di prevenzione: "Incontri e iniziative per aiutare i più fragili"

Si camuffano da venditori, impiegati di compagnie telefoniche, operatori di banca, funzionari delle poste o delle forniture di luce e gas, per chiedere ai malcapitati di turno i loro dati, codici o invio di denaro. Hanno tutti un tratto in comune: sono truffatori. Proprio per contrastare il fenomeno delle truffe specie ai danni di anziani e persone fragili, ma non solo, riprenderanno il 16 aprile gli incontri per prevenire e contrastare i raggiri agli anziani, nell’ambito del progetto ‘Non siamo nati ieri’, realizzato da Comune e Prefettura e finanziato dal Ministero dell’Interno, che ha destinato una quota del Fondo Unico Giustizia proprio alla realizzazione di iniziative come queste.

Alla presentazione anche sindaco Marco Massari, il colonnello Orlando Hiromi Narducci (comandante dell’Arma dei carabinieri), il commissario capo della polizia di Stato Angela Cutillo, il direttore ufficio prevenzione generale della questura Nello Monelli (commissario capo della polizia locale), il commissario capo Marzio Zecchini, Sara Di Antonio (responsabile legalità e sicurezza del Comune) e Lucia Lusenti, coordinatrice Federconsumatori. "Cuore del progetto è l’informazione a vantaggio delle persone anziane, per metterle in condizione di difendersi – spiega il Prefetto – i reati vengono perpetrati nelle case delle persone, che quindi si sentono vulnerabili, spesso in condizioni di solitudine senza i parenti vicini". C’è da dire, sottolineano il colonnello Narducci e il commissario capo Cutillo, che si registra nell’ultimo anno una regressione nel numero di reati commessi, mentre sale la cifra delle truffe sventate.

Con oltre 35mila euro il progetto mette in campo una serie di azioni integrate sul territorio, grazie alla collaborazione sinergica tra amministrazione, forze dell’ordine e comunità locale. Tra le azioni principali, l’implementazione dello Sportello Antitruffa di Federconsumatori in via Bismantova 7, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e da lunedì a giovedì dalle 15 alle 18 (telefono 0522 433171, info@federconsumatori.re.it). Oltre a un calendario di incontri che inizierà il 16 aprile alle 10 con l’incontro ‘Le truffe alla porta di casa’, all’interno del Laboratorio dei Chiostri di San Pietro; il 13 maggio alle 21, ‘Truffe e raggiri: come prevenire e come tutelarsi’, nella palestra della parrocchia di Canali, e il 22 maggio lo spettacolo ‘Truffati! Raggiri, truffe e altri inganni’, al Binario 49.

La campagna comprenderà flyer e pieghevoli tascabili nei principali luoghi di aggregazione e sul sito internet www.comune.reggioemilia.it/antitruffa. L’azione dei gruppi di controllo comunità prevede inoltre una formazione specifica dei coordinatori in merito a questi reati, per metterli nella condizione di veicolare informazioni e consigli attraverso messaggistica, telefonate e passaparola.

Lara Maria Ferrari