"Non siamo sottomesse"

Wafa Eladi, ingegnera civile italo-marocchina, è arrivata a Reggio nel 2022. "All’inizio è stato un cambiamento grande, ma ora sto trovando il mio posto", racconta. La sua fede è fondamentale nella sua vita, "anche se non sempre è facile viverla apertamente", dice. Tuttavia, "Reggio mi ha dato opportunità per mantenerla viva, trovando equilibrio tra ciò in cui credo e la vita quotidiana". L’ambiente di lavoro internazionale le permette di interagire con persone di diversi background culturali e religiosi, "creando un’atmosfera di rispetto. Il Ramadan è speciale. L’Islam è pace, solidarietà, e le donne musulmane non sono sottomesse", conclude.