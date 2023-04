Non solo Mattarella Nel distretto meccatronico pure il ministro del Lavoro

Il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone accompagnerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella visita al distretto della meccatronica di Reggio. È la novità dell’evento previsto per domani, quando il capo dello Stato si recherà alle 11 nella sede dell’azienda Landi Renzo, leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno dove sarà accolto dal patron dell’impresa Stefano Landi e dall’amministratore delegato Cristiano Musi che accompagneranno Mattarella in una visita all’unità produttiva. In seguito Mattarella visiterà il vicino stabilimento della Walvoil (Gruppo Interpump) impresa che figura tra i principali produttori mondiali di offerte integrate di prodotti oleodinamici, elettronica e sistemi meccatronici completi. Ad accoglierlo ci saranno il presidente del gruppo Fulvio Montipò e il ceo Fabio Marasi. Qui si svolgerà anche un convegno – con oltre 300 partecipanti – che sarà aperto dall’inno nazionale suonato dagli studenti del Conservatorio di Reggio e Castelnovo Monti “Peri-Merulo”. Ci saranno anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il vicario del Prefetto Salvatore Angieri, il sindaco di Reggio Luca Vecchi, la sindaca di Cavriago Francesca Bedogni e il presidente della Provincia Giorgio Zanni.

Al convegno interverranno pure Roberta Anceschi, presidente Unindustria Reggio e Alberto Rocchi, presidente del Gruppo Meccatronico oltre alle Rsu aziendali Maria Lina Bigoni (Cgil) e Alfredo Perrone (Uil). A trarre le conclusioni sarà quindi il ministro Calderone.

Mattarella era già stato a Reggio di recente, il primo di dicembre scorso, per l’inaugurazione dell’anno accademico di Unimore, nell’ateneo reggiano dell’università di Modena e Reggio. E ora, a distanza di cinque mesi, farà tappa nel distretto meccatrtonico di Corte Tegge. Dove proprio ieri nel centro studio lavoro ‘La Cremeria’ di Cavriago, p stato siglato un accordo tra l’Unione Val d’Enza e soggetti privati per co-progettare opportunità lavorative ed inclusive nel territorio di Cavriago. L’intesa, nata dal progetto "Occupiamoci", ha tra i suoi firmatari agenzie per il lavoro come Adecco, GiGroup e Area Job, cooperative sociali come La Vigna e Rigenera, l’associazione di promozione sociale Mondattivo, il cittadino Claudio Galli e l’impresa Landi Renzo.