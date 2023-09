Non solo una cassa d’espansione

Un’oasi naturalistica di specchi d’acqua permanenti con vegetazione tipica degli ambienti umidi di pianura, un invaso d’acqua per l’irrigazione agricola e una cassa di espansione che potrà essere molto utile per la sicurezza del territorio in caso di piene generate da piogge.

Proseguono i lavori per la realizzazione di una vasca estesa su cinquanta ettari, con arginature, realizzata nella zona delle Riserie, tra strada della Vittoria, il cavo Bondeno, il canale allacciante Cartoccio e la strada provinciale 42, a Novellara.

E’ un progetto atteso da almeno trent’anni, finanziato con dieci milioni di euro dal Ministero delle infrastrutture, nell’ambito del piano nazionale degli invasi approvato nel 2019.

Il progetto si propone di estendere una zona umida già esistente per il ripopolamento della fauna acquatica attualmente posseduta dalla cooperativa agricola Cila di Novellara. Quest’area viene acquisita dal consorzio di bonifica attraverso l’esproprio della zona umida, a cui si aggiungerà l’acquisto di un’area oggi destinata a uso agricolo. Per la realizzazione degli argini verrà utilizzata terra esclusivamente scavata nell’area, per un volume di circa 140 mila metri cubi. L’opera in progetto consiste nella realizzazione di una cassa di espansione in grado di funzionare come vasca di stoccaggio delle piene del cavo Bondeno.

Per quanto riguarda l’uso irriguo, la cassa consentirà un accumulo di acqua proveniente dal Po a Boretto attraverso l’allacciante Cartoccio e servirà un bacino agricolo di oltre diecimila ettari. Il volume massimo immagazzinabile sarà di un milione di metri cubi di acqua. La cassa di espansione sarà alimentata da un nuovo manufatto di invaso con paratoie per attenuare le piene sul cavo Bondeno. L’area anche una funzione di tipo naturalistico con specchi d’acqua permanenti e vegetazione tipica degli ambienti umidi di pianura. L’invaso allargherà gli ambienti, quasi raddoppiandoli rispetto al passato, contornati da siepi autoctone e fungeranno da habitat per la fauna. Si prevede la fine dei lavori per l’inizio del 2025.

Antonio Lecci