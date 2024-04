"Non sono stata influenzata da Monopoli"

È stata ascoltata ieri nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, che conta venti imputati, Anna Maria Capponcelli, psicologa che fu nominata perito nel settembre 2018 dal tribunale dei Minori per valutare la capacità di rendere testimonianza di un bambino. Il collegio dei giudici ha bocciato la richiesta di sentirla in qualità di indagabile avanzata dalle difese e l’ha ascoltata da testimone. Veste in cui Capponcelli ieri ha ribaltato la tesi accusatoria di fondo per la quale era stata chiamata dalla Procura, cioè di essere stata indotta in errore dell’ex assistente sociale Francesco Monopoli, imputatoi.

Nel 2018 la specialista fu chiamata dal giudice minorile a valutare il bambino, allora parte offesa in un fascicolo che vedeva indagato per violenza sessuale il figlio minorenne della coppia affidataria dove lui era stato collocato. La teste racconta che incontrò nel novembre 2018 l’ex assistente sociale Francesco Monopoli, insieme a uno psicologo che era da poco subentrato: "Mi dissero che il bambino era migliorato, forse perché faceva psicoterapia da tempo e la famiglia affidataria era buona". Lei riferisce che Monopoli le accennò anche di "presunti abusi sessuali in famiglia, anche da parte del padre e forse della madre, ma era un altro procedimento e lasciai stare": il filone fu poi archiviato. "Me li prospettò come certi", aggiunge poi. Rispondendo al pm Valentina Salvi, la teste dichiara che "Monopoli non mi disse che la Procura ordinaria aveva già chiesto l’archiviazione sul procedimento per i genitori".

Ma poi dice: "Sapere che era già stato archiviato non avrebbe avuto rilevanza sulla mia valutazione, perché io dovevo riferire sulle competenze del bambino a rendere testimonianza. Il giudice mi chiedeva nei quesiti se esistessero sintomi di abuso, ma non esistono: ora non si chiede più, semmai esistono comportamenti sessualizzati che possono essere anomali. Io li segnalai al giudice, ma che questo potesse cambiare l’esito della mia perizia, no: evidenziai le sue criticità e il giudice decise di sentirlo". Il pm le ha allora ricordato le sue dichiarazioni passate ai carabinieri: "Se Monopoli me l’avesse detto, avrei di certo attribuito minore credibilità a quella che mi era stata rappresentata come sessualizzazione derivante da abusi accertati". Ma la psicologa smentisce: "Ricordo che i carabinieri mi fecero questa domanda mille volte e io sempre risposto così come ho risposto oggi". E spiega: "Faccio fatica a dire che ho usato il termine credibilità, perché la credibilità fattuale non spetta a me, ma quella clinica. Ha influito nella storia che ho raccolto del bambino, ma se avessi saputo che c’era richiesta di archiviazione, la mia valutazione nella perizia non sarebbe stata diversa".