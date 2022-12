"Non sprechiamo soldi per una sera Meglio usarli per eventi nel 2023"

di Daniele Petrone

Annalisa Rabitti, assessore alla cultura e al turismo, rifarebbe la scelta di un Capodanno di austerity in città?

"Assolutamente sì. Difendo la scelta presa dalla giunta e ben spiegata dal sindaco Luca Vecchi qualche settimana fa. E lo ribadisco: in un momento di difficoltà economica come questo, ci sembrava sbagliato investire 200mila euro, soldi pubblici, per una sola serata. Sarà discutibile, ma noi non ce la siamo sentita".

Discutibile sì per tanti, come ad esempio per Roberto Meglioli – il padre del concerto degli U2 al Campovolo – il quale ha detto ieri al nostro giornale che con meno della metà di 200mila euro si riuscirebbe a organizzare comunque un discreto veglione e che aveva avanzato proposte proprio a lei...

"Non replico a Meglioli. Ma resto nel merito; a Capodanno è difficile rimanere sottocosto perché i prezzi lievitano. E sono dell’idea che, se il bilancio lo permette, si debba investire per un evento importante con un grande nome di richiamo. Con 30-40mila euro si riesce a realizzare qualcosina per quei mille-duemila reggiani che non sono andati via, ma questo non è turismo...".

Non è che Reggio paghi anche lo scotto di non essere storicamente una città che a San Silvestro, nel corso degli anni, si sia fatta particolarmente conoscere per eventi di appeal?

"È innegabile che Reggio sia una città che si sente poco turistica. Ristoranti e bar del centro solitamente sono chiusi e lo saranno anche per questo fine anno. Però non si può dire che non ci sia nulla in città, in questo periodo, a partire dall’ottimo lavoro della mia collega Sidoli (assessore al commercio, ndr) con tanti mercatini che hanno reso calda l’atmosfera natalizia".

Prego, ci faccia da guida virtuale sugli eventi in città al momento.

"Intanto abbiamo due mostre bellissime. In primis L’Arte Inquieta a Palazzo Magnani che è un’esposizione molto sexy e i numeri dei visitatori ce lo stanno dimostrando e di questo siamo davvero soddisfatti. Tra le opere c’è un Alberto Giacometti imperdibile e poi la valorizzazione dei pazienti dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro, un patrimonio importante della città. E poi ai Musei abbiamo rilanciato le fotografie del maestro Ghirri, nel trentennale della sua scomparsa. Infine, c’è il teatro Valli con la sua programmazione. Ecco, tutti questi eventi racchiudono la nostra strategia turistica di lungo raggio".

Ossia?

"Noi non dobbiamo puntare a essere ‘la’ meta. Le mete eccellenti, tornando al discorso sulla vocazione turistica, sono altre. Al di là dei soldi, abbiamo voluto un Capodanno più tranquillo. A livello strategico, vogliamo essere una città interessante nel weekend. Ecco perché abbiamo investito su una campagna di comunicazione – dai cartelloni in stazione a Bologna fino a pagine sui giornali – dove raccontiamo Reggio per posizionarci. Non come eventi singoli di una sera, ma come programmazione completa di una città".

Quindi in ottica 2023...

"Abbiamo una programmazione primaverile invidiabile, in collaborazione con la Regione. Da Fotografia Europea ai grandi concerti dell’Arena, passando per il festival per bambini Internazionale Kids che è molto sentito e importante. Insomma, preferiamo tutto questo a una sola serata, tra l’altro col rischio pioggia e gelo sempre in agguato il 31 dicembre, anche a livello economico. Coi soldi di un concertone di Capodanno ci organizziamo un mese di Fotografia Europea...".