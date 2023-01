"Non stiamo rubando niente E’ stato tutto un equivoco"

"Non siamo ladri: è tutto un equivoco. Io sono un dipendente, lui è un cliente e mi aveva chiesto di consegnargli la merce in anticipo per terminare i lavori del 110 per cento". E’ così che si sono giustificati ieri un 50enne ed un 48enne, il primo residente nel Reggiano e l’altro a Sassuolo, arrestati venerdì pomeriggio dai carabinieri di Maranello e Fiorano con l’accusa di furto aggravato. I due infatti, incensurati, sono stati sorpresi dai militari mentre caricavano in auto alcune piastrelle, per circa 150 euro, nel piazzale di un magazzino nella zona industriale di Fiorano. Si tratta del deposito esterno di alcune aziende ceramiche dove sono stipati centinaia di scatoloni contenenti piastrelle e dove i due, appunto, si erano dati a quanto pare appuntamento.

Nel corso della direttissima gli imputati hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere ‘vittime’ di un grande equivoco. Il 50enne, in particolare, ha fatto presente di essere dipendente di una delle aziende ceramiche e di essere stato contattato dal cliente per ritirare un ordine che già aveva fatto alla ditta in questione. La procura aveva chiesto per i due la convalida dell’arresto e la misura dell’obbligo di firma ma ieri il giudice ha rimesso i due in libertà. Nel corso del processo sarà sicuramente accertata la dinamica dei fatti.