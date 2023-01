"Non trasferite la vigilessa", ipotesi flash mob

"Non trasferite la vigilessa. Per noi è una colonna portante". Si trasforma da presa di posizione verbale a una raccolta di firme il malcontento di alcuni cittadini sul trasferimento in altro "sub ambito" di un agente di polizia locale specializzato in tutela ambientale e animale. Alcuni cittadini hanno avviato una petizione sulla piattaforma web "Change.org" per cercare di far revocare lo spostamento dell’agente Anna Maria Ribezzo (foto). Si tratta di un passaggio della riorganizzazione interna del corpo di polizia locale Bassa Reggiana, con la pattuglia dei servizi mirati su tutela animali e ambiente trasformata in tre agenti che si occupano di questa materia, ma ognuno in un ambito territoriale ben definito.

"Contestiamo il trasferimento dell’agente Ribezzo, che ha sempre lavorato sacrificandosi per tutti, senza badare a festività, orari, sabato, domenica, giorno e notte, per tutto il paese e per gli amici animali. Il suo trasferimento a Guastalla non serve a migliorare il servizio", il testo della petizione, che in poche ore ha raccolto alcune decine di adesioni. E c’è già chi pensa di organizzare un flash mob. Il servizio comunque non viene soppresso, ma cambia la sua organizzazione sul territorio.