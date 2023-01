"Non trasferite la vigilessa Per noi è una colonna portante"

Una riorganizzazione del servizio del Nucleo di tutela animale e ambientale, nell’ambito dell’attività del corpo di polizia locale Bassa Reggiana, sta provocando parecchie polemiche e proteste, in particolare nella zona di Boretto. Il servizio di tutela animale, finora affidato a due agenti con sede alla caserma di Boretto, ora prevede sezioni con un agente per ognuno dei sub ambiti: uno per Guastalla, Gualtieri Luzzara, un altro per Boretto, Brescello e Poviglio, un terzo per Reggiolo e Novellara. E l’agente Anna Maria Ribezzo (nella foto), che prima coordinava il servizio che lei stessa aveva contribuito a fondare con Davide Grazioli (in passato a Boretto e ora comandante della polizia locale in val d’Enza), è stata trasferita a Guastalla. I tre agenti incaricati svolgono ora servizi di vario tipo, con competenze specifiche, ma non esclusive su tutela animale e ambientale.

"Il servizio non viene tolto, in quanto resta attivo sul territorio – conferma il comandante Alberto Sola – ma organizzato in modo differente rispetto a prima". Ma diversi cittadini di Boretto contestano il trasferimento di Anna Ribezzo: "Lei – dicono alcuni borettesi – ha sempre lavorato sacrificandosi per tutti, senza badare a festività, orari, sabato, domenica, giorno e notte, per tutto il paese e per gli amici animali. Hanno riferito che il suo trasferimento serve per efficentare il servizio alla comunità. Noi però perdiamo una colonna portante. Chiediamo di revocare questo trasferimento".

a.le.