"Non trasferite l’agente Anna" Sabato un flash mob di protesta

Lo avevano annunciato nei giorni scorsi e hanno mantenuto l’impegno. Si tratta di un flash mob che un gruppo di cittadini, in particolare della zona di Boretto, organizza per sabato prossimo, 21 gennaio, per contestare la nuova organizzazione decisa per il servizio di Tutela animali e ambiente del corpo di polizia locale della Bassa Reggiana. In particolare, viene contestato il trasferimento nella zona Guastalla-Gualtieri-Luzzara dell’agente Anna Maria Ribezzo, che prima svolgeva questo compito con una collega, ma con base collocata alla sede di polizia di Boretto e per tutti gli otto Comuni del territorio dell’Unione. Il flash mob è in programma sabato alle 14,30 in piazza della Memoria, in centro a Boretto. "Protestiamo – spiegano gli organizzatori, riuniti nel comitato ’Noi per Anna’ – contro il trasferimento dell’agente Ribezzo, figura di riferimento per la comunità e importante per tutti gli animali. Ci auguriamo una partecipazione numerosa di cittadini, che possono portare con loro anche i loro amici a quattro zampe. Ci ritroveremo sabato pomeriggio, anche in caso di maltempo".