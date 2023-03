’Non tre sorelle’ di Cechov in scena all’Herberia

Stasera alle 20 al teatro Herberia, a Rubiera, va in scena "Non tre sorelle", liberamente non ispirato ad un’opera di Anton Cechov, con Susanna Acchiardi, Alice Conti, Anfisa Lazebna, Yuliia Mykhalchuk, Nataliia Mykhalchuk, per la regia di Enrico Baraldi. Si tratta di uno spettacolo in quattro lingue: italiano, inglese, ucraino e russo, con sopratitoli in italiano e ucraino. Le prove dello spettacolo erano iniziate nel 2020, poi bloccate dall’emergenza sanitaria. E nel febbraio 2022, alla ripresa delle attività della compagnia teatrale, ecco l’invasione russa in Ucraina. Così, dopo l’incontro con alcune attrici ucraine giunte in Italia grazie a un progetto di accoglienza, è emerso come la celebre battuta teatrale "A Mosca! A Mosca! A Mosca!" acquisisce oggi un significato inaspettato, controverso, problematico e per certi versi pericoloso.

Non è stato più proposto il testo di Cechov, ma ci si è interrogati su cosa significhi oggi portare in scena un testo simbolo della letteratura russa. Ne è nata una rappresentazione "nuova", raccontata con attrici ucraine, chiamate a prendere la parola.