"Non tutti i cittadini campeginesi sono d’accordo sulla piantumazione del bosco nel terreno della Curia"

"Non tutti i campeginesi sono d’accordo sulla piantumazione del bosco nel terreno della Curia". Lo afferma Cesare Brugnoli, ex consigliere comunale di Rinascita, ritendendo che sia stato "messo il carro davanti ai buoi", acquistando alberi e facendo progetti prima di acquisire il via libera della Curia. Brugnoli aggiunge: "In merito alla ‘lenzuolata’ e i tanti volantini a colori, lo avrei capito per protestare contro la guerra in Ucraina o per chiedere giustizia per la tragedia dei migranti di Cutro, ma non per il bosco… Il progetto sta a cuore anche alla segretaria del Pd. Possono comprare loro il terreno e farci il bosco, oppure se la Curia non lo vende, fare come Comune un esproprio per pubblica utilità".

Con lui anche alcuni interventi apparsi su Fb: "Se la Curia ha detto no avrà avuto validi motivi … Un bosco in quel luogo è sbagliata dal punto di vista urbanistico perché toglie respiro al complesso monumentale di Chiesa e cimitero. Già con i lavori di preparazione si è pregiudicato un prato stabile con un assetto idrogeologico definito da secoli (adesso ristagna acqua in fregio a via IV novembre). Penso che la Curia abbia ragionato da un punto di vista economico a lungo termine: chi farà manutenzione... zappare, falciare, irrigare, potare ecc.? Il volontariato? Ho qualche perplessità. Secondo me la Curia ha motivi validi per opporsi ad un progetto che ipoteca il futuro della parrocchia e di cui molti cittadini non sentono il bisogno. Implementiamo e curiamo le aree verdi che già ci sono".