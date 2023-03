Non Una Di Meno lancia lo sciopero transfemminista col flash mob

zOggi, in occasione della festa internazionale della donna e per il settimo anno consecutivo, Non Una Di Meno ha indetto lo sciopero femminista e transfemminista globale: un’intera giornata di mobilitazione per dire basta alla violenza del patriarcato. A Reggio Emilia la mobilitazione dura l’intera giornata: dalle 10, con ritrovo in piazza Martiri del 7 Luglio. Flashmob, sit-in si sono in programma in città per culminare nel corteo transfemminista delle 18 per le vie e le piazze del centro storico (con partenza da Piazza Martiri del 7 luglio).

Lo sciopero generale di 24 ore è stato indetto a livello nazionale da diversi sindacati di base e tutti i lavoratori del pubblico impiego e del privato potranno astenersi dal lavoro con la copertura sindacale, indipendentemente dall’essere o meno iscritti a uno specifico sindacato.

"Il numero dei femminicidi e dei transcidi per il 2023 é già altissimo – si dice nella nota di Non Una Di Meno – Lo sfruttamento, la precarietà, la forbice salariale, l’inflazione stanno peggiorando le condizioni di vita generali, ma solo alle donne e a chi appartiene alle minoranze oppresse ed emarginate viene chiesto di farsi carico delle conseguenze. Saranno con noi anche Saman, Juana Cecilia, Hui Stefania e Jessica. Con loro saremo la voce potente di chi non ha più voce".