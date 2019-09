Reggio Emilia, 5 settembre 2019 - E' morto l'anziano ipovedente che ieri pomeriggio intorno alle 17,30 è stato investito mentre attraversava la strada (foto) nei pressi della rotatoria tra via Lungo Crostolo e viale Umberto I, in centro a Reggio Emilia. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova, era apparso subito in condizioni disperate e dopo una nottata in cui non si sono registrati miglioramenti, stamattina non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale che si sta occupando di indagare sulla dinamica, l’anziano aveva perso l’orientamento col bastone per ciechi, sbagliando il punto di attraversamento, lontano dalle strisce pedonali. Ed è stato così travolto da una Peugeot 208 guidata da una donna. Ora gli inquirenti stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità.