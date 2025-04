"Non vi meritereste l’aiuto degli alpini"

Interviene sulla polemica scaturita dalla bocciatura della ‘giornata degli Alpini’ (ad opera della maggioranza del Consiglio comunale) anche il coordinatore di FdI dei comuni di Ventasso, Vetto e Villa Minozzo. Elio Magliani (foto), che ricorda d’aver prestato servizio militare negli alpini, artiglieria da montagna, in una lettera aperta ad sindaco di Castelnovo, Emanuele Ferrari, esprime "profondo disappunto" per il mancato riconoscimento di una data, il 26 gennaio, prevista da una legge statale. "Mi auguro – scrive – che l’Associazione Nazionale Alpini rifletta seriamente sul proprio ruolo e sulla collaborazione con le amministrazioni che non dimostrano il dovuto rispetto. Personalmente, ritengo legittimo che si possa valutare un ridimensionamento dei servizi e del volontariato messi a disposizione per fiere e manifestazioni. Tuttavia, so bene che gli Alpini sono persone serie, oneste e apolitiche. Per questo continueranno, come sempre, a essere presenti nelle cerimonie ufficiali, fieri di indossare il cappello alpino nelle occasioni istituzionali, e pronti a intervenire là dove la popolazione chiede aiuto – che sia come Protezione Civile o come Alpini".

s.b.