"Non voglio il carcere, ma la rieducazione"

Seppur lo choc sia ancora forte Giuseppe Checchia si sta via via riprendendo, dopo essere finalmente tornato a casa, circa un mese fa, dai genitori e dagli amici che non l’hanno mai lasciato solo. Intanto la procura ha chiesto il giudizio immediato per i due giovani che, colpendolo con una pietra in testa, lo hanno quasi ucciso. E’ fissata infatti per il prossimo 8 marzo l’udienza che vede imputati il sassolese Daniele Eugenio Vernucci, 22 anni e l’amico 18enne Kevin Coppolecchia, che devono rispondere di tentato omicidio dopo aver aggredito con un sasso il 19enne Giuseppe Checchia all’esterno della discoteca Rockville lo scorso nove ottobre. I due, dopo il ricorso al riesame presentato dal loro legale di fiducia Roberto Ghini sono stati scarcerati: entrambi sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e il 22enne è ‘sotto controllo’ attraverso il braccialetto elettronico. Il prossimo otto marzo entrambi saranno quindi in aula per ‘rispondere’ davanti alla giustizia del grave gesto commesso quella sera, quando i due gruppi di amici entrarono in contatto all’interno del locale e iniziarono a discutere in modo sempre più violento all’esterno della discoteca. "Cosa mi aspetto? Mi dispiace per i ragazzi, sono giovani - afferma la madre di Giuseppe, Domenica Basile –. Ma devono capire che non è così che si trascorrono le serate, che la violenza va accantonata, dimenticata. Nelle discoteche c’è troppa droga, troppo alcol e gli abusi condizionano le reazioni dei nostri ragazzi. Vorrei soltanto che i giovani d’oggi capissero che la violenza, la cattiveria, la sopraffazione non portano a nulla se non ad altra violenza e sofferenza. Da madre non chiedo una condanna esemplare ma una pena che porti ad una rieducazione per questi ragazzi. Tenerli a lungo chiusi un un carcere non serve a nessuno: vogliono fare i grandi quando in realtà sono ancora ragazzini. Come genitore mi aspetto che vengano riabilitati, che vengano rieducati, che venga loro offerta una seconda possibilità".