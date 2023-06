NonFestival nelle ore del breviario col poeta che collaborò coi Beatles

Parte giovedì Il NonFestival "L’Uomo che cammina", percorso tra natura e spiritualità. L’evento presenta grandi ospiti come Roger McGough (poeta, insegnante, drammaturgo e autore per bambini britannico che ha collaborato, tra gli altri, con i Beatles) per riflettere sul rapporto tra natura e spiritualità.

Numerosi gli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito e segnati dalle ore canoniche di cui si compone il breviario. Giovedì 22 giugno, all’ora del Vespro (le 17) sulla cima di Monte Bagnolo, la pineta nel centro di Castelnovo, “La foresta radice labirinto”, lettura e laboratorio creativo ispirati al racconto di Calvino.

Venerdì 23 al Vespro (ore 18) alla pieve di Campiliola “Vola alta parola”: Gian Mario Villalta dialogherà con Guido Monti.

Sempre venerdì all’ora della Compieta (21.30) momento tra letture e musica dedicato a Christian Bobin, autore del racconto ’L’Uomo che cammina’ (1998), scomparso alla fine del 2022. “Abitare poeticamente il mondo” tra letture di Bobin proposte da Emanuele Ferrari, meditazioni di don Giovanni Ruozi e don Giordano Goccini, presso la Grotta dell’eremita alla base della Pietra di Bismantova, partenza da piazzale Dante (parcheggio alla base della montagna). Si consigliano abbigliamento comodo e torce.

All'ora del Vespro (le 18) alla Chiesa di Rosano di Vetto: "Quando la città si vede", dialogo tra Stefano Raimondi ed Emanuele Ferrari.

Domenica 25 giugno al Vespro (ore 17.30) spettacolo teatrale “Voci del bosco” con Elena Borgna, sulla cima della pineta di Monte Bagnolo. In serata alla Compieta (ore 20) “Concerto per alberi – parole tra i rami”, Teatro dell’Orsa: partenza da Ginepreto con arrivo all’Orto dei Frati (una camminata di circa 30 minuti, con torce).