Nonna coraggio a 84 anni: “Incastro i truffatori. Ne ho fatti arrestare due”

Reggio Emilia, 21 febbraio 2025 – In teoria, e purtroppo, doveva essere lei a subire una truffa. Invece Carla Mariani, 84 anni e residente a Reggio Emilia, ha fatto arrestare un criminale. Giovedì scorso ha ricevuto una telefonata da un uomo, presunto carabiniere: “Sua figlia ha causato un brutto incidente. L’assicurazione non può ancora pagare, servono 12.500 euro”. La figlia citata però era proprio lì, in cucina assieme a lei. La signora Mariani, ex telefonista dal sangue freddo, ha tenuto attiva la conversazione per oltre un’ora, dando così il tempo alla polizia di arrivare e arrestare il truffatore proprio davanti alla sua porta. Oggi vi raccontiamo questa storia a lieto fine, con protagonista una arzilla 84enne, ma spesso gli anziani finiscono vittime di truffe che rischiano anche di rovinare la loro vecchiaia. Per evitare raggiri, si susseguono le iniziative, in tutta Italia. I carabinieri hanno fatto anche dei tour nelle chiese, durante le messe, per parlare dal pulpito agli anziani, spiegando loro come comportarsi e come evitare le truffe.

Signora Mariani, com’è iniziata la telefonata con quel presunto carabiniere che si è poi rivelato essere un truffatore?

“Prima mi ha fatto un grande interrogatorio: il mio nome e cognome, poi quello di mia figlia. Diceva che era dell’Arma, di non preoccuparmi e che lei stava bene. Già lì ho capito che qualcosa non andava e ho tergiversato un po’”.

Cosa le ha raccontato?

“Che mia figlia aveva causato un incidente e c’era una persona anziana, della mia età, ferita in modo grave. Mi ha detto: ‘Sua figlia è in stato di fermo’. Sa dov’era lei, in quel momento? Accanto a me in cucina, a casa nostra”.

Come sono arrivati a chiederle dei soldi?

“Ha detto che quel pomeriggio ci sarebbe stato il processo per direttissima e che mia figlia aveva una buona assicurazione, la quale però non avrebbe potuto pagare prima del lunedì successivo. Perciò avrei dovuto anticipare io, per la precisione mi hanno chiesto 12.500 euro”.

Lei come ha reagito?

“Ho detto che non avevo a disposizione quella cifra. Mi ha risposto che potevo anche garantire dando in cambio degli ori o oggetti di valore”.

Nel frattempo sua figlia aveva avvisato la polizia?

“Esatto, gli agenti le avevano detto di continuare a stare al telefono, che sarebbe arrivato qualcuno al più presto. Allora ho improvvisato”.

Cosa gli ha detto?

“Che gli ori erano in una scatola in alto, su un armadio, dove io non sarei riuscita ad arrivare. Ho chiesto perché il collega sarebbe dovuto venire in borghese: ‘Lo ha chiesto sua figlia, è imbarazzata per ciò che è successo e non vuole che qualcuno si presenti da voi in divisa’. Mia figlia è un ufficiale della Marina Militare in congedo, si figuri se si vergogna della divisa...”.

Quanto è durata la telefonata?

“Un’ora almeno, anche un’ora e mezza. Alla fine, su indicazione della polizia, gli abbiamo aperto il portone d’ingresso e lo abbiamo fatto salire fino alla porta di casa, senza aprirla ovviamente. È in quel momento che gli agenti sono entrati nel palazzo. Ha provato a scappare ma poi lo hanno preso”.

Era la prima volta che le succedeva?

“No, anzi. Una volta ero da sola e anche in quel caso mia figlia secondo loro era nei guai: ‘Mi dica subito dov’è, signora, che vengo lì’ mi ha detto. Oppure: ‘Ma è da sola? Ha un numero di cellulare? Me lo dia’. Poi, quando ha capito che non gli davo retta: ‘Lei sta rovinando la vita a sua figlia, lo sa?’. Ho chiuso subito. Un’altra volta invece mia figlia era qui con me, stava dormendo. L’ho svegliata ed è andata allo stesso modo: hanno preso quel delinquente nell’androne delle scale. È stato circa due anni fa e le dirò, avevo dovuto recitare anche di più”.

Cioè?

“Dicevano che servivano i soldi per pagare l’avvocato. ‘Qui in casa se ho tanto ho 50 euro’ dissi. Allora mi chiesero di prendere una borsina e, mano a mano che la riempivo di ori e preziosi, dovevo dire loro di che oggetti si trattava. Ho iniziato a recitare un elenco finto, prima una catenina d’oro, poi un’altra collana... Tutte cose che, ovviamente, non avevo”.

Oltre ad avere spiccate doti recitative, signora, bisogna ammettere che lei è anche parecchio coraggiosa.

“Ho lavorato come telefonista, la parlantina ce l’ho. Mi creda però, sono ancora scossa. È anche vero che se non ci avessi provato mi sarei sentita in colpa. Se penso alle altre persone che potevano cascarci, non è giusto. Sono in tanti quelli che i soldi glieli danno e poi stanno zitti, perché si vergognano. Parlando con le mie amiche, se ne sentono parecchie di telefonate così. Molti lo raccontano dicendo che non ci sono cascati. Bene, però non li hanno neanche fatti prendere. Invece bisogna, perché se inganni della povera è giusto così”.