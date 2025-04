‘Nonna coraggio’ premiata. Fece arrestare i truffatori. Il "grazie" del Comune

Il Comune di Reggio ha premiato la signora Carla Mariani, 84 anni, che nel febbraio scorso sventò un tentativo di raggiro nei suoi confronti, facendo arrestare i truffatori. Il presidente del consiglio comunale Matteo Iori l’ha convocato in Sala del Tricolore per consegnarle una pergamena nell’ambito del progetto ’Grazie’ da lui ideato, che riconosce i meriti dei cittadini in particolari situazioni.

"Carla ha evitato che questo truffatori potessero ingannare altre persone – ha detto Iori – Dobbiamo ringraziare queste persone comuni, che scelgono di “non girarsi dall’altra parte” e con senso civico e in questo caso anche coraggio, si impegnano per fare la cosa giusta. La signora Carla, che ha un cervello e uno spirito d’animo eccezionali, non solo non è cascata nella truffa ma ha avvisato la polizia e intrattenuto i truffatori al telefono fino a quando non fossero arrestati. E ha fatto questo perché sentiva che era la cosa giusta e perché non capitasse ad altri. Per questi motivi l’ho ringraziata con l’immagine del Primo Tricolore e una dedica specifica, per il suo senso civico, il suo coraggio e perché con il suo esempio ha aiutato tante persone a capire quanto ogni cittadino, possa contribuire alla società e fare la differenza".