Nonni, occhio alle truffe

Il messaggio di sicurezza e prevenzione si trasforma in spettacolo teatrale. Stasera alle 20,30 alla Sala 2000 di Campagnola va in scena "Occhio alle truffe, nonni", con gli studenti del paese protagonisti della legalità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra carabinieri del paese, dirigente scolastico e Comune. Con lo spettacolo teatrale, gli studenti chiudono un percorso educativo composto da elementi come consapevolezza, responsabilità e vicinanza alle persone più fragili. Un’iniziativa che ha trovato il pieno sostegno della scuola, dei carabinieri e dell’amministrazione Comunale, tutti uniti per dire: "Nonni, state attenti!". Il progetto ha previsto la distribuzione di un vademecum antitruffa, incoraggiando il dialogo per prevenire reati come la truffa del falso avvocato, del tecnico del gas o del finto carabiniere.