Nonni smart, al via martedì 20

Inizierà martedì 20 febbraio la nuova edizione di Nonni Smart, il progetto promosso dal dal Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Istituto superiore “Pascal” e la cooperativa sociale Reggiana Educatori, per fornire competenze informatiche per accedere ai servizi on line del Comune, dare assistenza nella registrazione Spid per ottenere l’identità digitale, cercare informazioni, conoscere applicazioni, costruire opportunità di dialogo tra diverse generazioni. Sono previste cinque lezioni che si terranno martedì 20 e 27 febbraio e 5,12,19 marzo dalle 14.30 alle 16.00 nelle aule informatiche dell’istituto “Pascal” in via Makallè, 12. I posti a disposizione sono 30. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.30 di giovedì 8 febbraio. Il corso è gratuito ed è tenuto dagli studenti dell’istituto “Pascal” di Reggio Emilia. E’ riservato alle persone che hanno compiuto 50 anni.