Nono concorso enologico "Lambrusco Emiliano". Ben 17 cantine in gara: ecco l’elenco dei premiati

Ben 17 sono le cantine che hanno partecipato alla 9° edizione del concorso "Lambrusco Emiliano", che si è tenuto a Ciano in occasione della Fiera di San Martino domenica 12 novembre. La giuria popolare quest’anno si è arricchita della presenza degli studenti dell’Istituto alberghiero Motti di Reggio, tutte le operazioni sono state seguite dai sommelier dell’Ais Romeo Catellani e Carlo Favella. Premiate tre categorie di vini. I risultati? Per i rosati: primo Rosè di Bertolani Alfredo; secondo Le Rose di Az. Agr. Reggiana; terzi pari merito Pra di Bosso di EmiliaWine e Scandilia di Tenuta Aliano. Per i rossi: 1. pari merito Amarcord di Cantina Puianello e Migliolungo di Emilia Wine; 2. Gradisca di Cantina Fantesini; 3. Il Tralcio di Prati. Per gli artigianali: primo Barba Graspa di Colle Quercia; secondi pari merito Cima Rosa di Colle Quercia e B8 di Riverzana; terzo Podere Magia.

f.c.