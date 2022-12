"Nonostante la spropositata crescita dei costi non avremo nessun aumento di tasse e tariffe"

Approvato nei giorni scorsi dal Comune di Castelnovo monti, il Bilancio di previsione 2023. "La gestione finanziaria del Comune in questo 2022 non è stata semplice e non lo sarà nemmeno il prossimo anno - dice l’assessore Daniele Valentini -, nonostante il bilancio preventivo 2023 sia già stato elaborato e approvato senza prevedere alcun aumento di tasse o tariffe. Dobbiamo far fronte ad uno spropositato aumento dei costi non solo delle utenze ma di qualsiasi bene, senza ridurre servizi erogati e attività che normalmente svolge il Comune. Ad oggi siamo riusciti a mantenere un certo equilibrio anche se gli aiuti governativi si stanno rivelando inferiori alle necessità. Sono arrivati circa 150.000 euro a fronte di un maggior costo di utenze pari a oltre 350.000 euro".

Sulle nuove opere pubbliche, Valentini ricorda che stanno andando avanti i cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche già in programma e, in quanto assessore all’urbanistica, è molto soddisfatto della rigenerazione urbana. "Da inizio legislatura nel 2019 a oggi abbiamo investito oltre 36 milioni di euro in opere pubbliche - precisa Valentini -, di cui 8 milioni a carico delle casse comunali, 7 milioni da capitale privato frutto di accordi e concessioni di gestione e oltre 20 milioni (55%) da contributi a fondo perduto reperiti sui vari bandi regionali e nazionali. Realizzare opere che guardano al lungo termine, riqualificare scuole, edifici comunali che ospitano servizi pubblici e impianti sportivi, significa creare le condizioni affinché questi servizi restino sul territorio, tutti ben sappiamo che un territorio dotato di servizi è in grado di ospitare famiglie, giovani ed anziani".

L’assessore ricorda anche i lavori in corso di progetti presentati di recente con sostanziosi investimenti: 3 milioni di euro per la ristrutturazione del Centro Culturale Polivalente, 3,5 milioni per la ’rigenerazione’ di Palazzo Ducale, oltre 400mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche con il rifacimento di parte dei marciapiedi, oltre 12 milioni di euro sull’edilizia scolastica tramite fondi arrivati anche dal Pnrr, quasi 5 milioni di euro per il palazzetto dello sport in collaborazione con la Federazione Sport Sordi Italia, 900.000 euro per la ristrutturazione dello stabile di Ca’ Martino.

A questi si aggiungono altri interventi importanti come la realizzazione della nuova Cra Villa delle Ginestre (4,6 milioni di euro), l’intervento di riqualificazione dell’ex Vivaio del Fornacione, la demolizione del Cinema Ariston e rigenerazione della piazza limitrofa (900.000 euro). "Il 2023 sarà dedicato a momenti d’incontro con i cittadini, - conclude Valentini - per confrontarci con tutti, raccogliere spunti, pensieri e idee su come immaginare lo sviluppo e la riqualificazione di Castelnovo, dell’area della Pietra di Bismantova, e tutto il territorio comunale da qui al 2050".

Settimo Baisi