’Not in my House’: il 4 vs 4 alle ex Reggiane. Tra palle a spicchi, musica, cibo e divertimento

Basket, musica, cibo e divertimento. Fino a giovedì va in scena alle ex Reggiane la tappa reggiana del circuito 4 vs 4 ’Not in my House’. Saranno 16 le formazioni maschili e 4 femminili a sfidarsi sul campo, con un unico obiettivo, quello di centrare il pass per le "Finals" di Bologna, che si svolgeranno dal 9 all’11 luglio nella centralissima piazza VIII agosto, richiamando un pubblico record. "Not in my House", giunto alla settima edizione, è cominciato con 4 tappe nella sola zona del capoluogo di regione, mentre oggi conta 16 città coinvolte, arrivando a toccare, tra le altre, Roma e Napoli. La nostra città ospita una tappa dal 2022 e, lo scorso anno, si è assistito alla conferma sul trono maschile dei The Words, trascinati dall’MVP Thomas Aguzzoli; nel torneo femminile, invece, a trionfare sono state le Gin&Toniche, con Maria Elena Pierfederici a sollevare il trofeo dedicato alla miglior giocatrice. Alle ex Reggiane non sarà solo la palla a spicchi ad essere protagonista: l’organizzazione, infatti, ha cercato di offrire al pubblico tanto divertimento, con nuove proposte artistiche a corollario, tra cui danza e rap. Non mancherà, infine, l’intrattenimento musicale con DJ Perry e Loopin.

d. r.