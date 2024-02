Notai: Bertacchini, Caprino e Caranci riconfermati alla carica

Il Consiglio Notarile di Reggio riconferma in carica i tre notai, Gian Marco Bertacchini, Giuseppe Caprino e Antonio Caranci (nell’ordine in foto da sinistra), con quest’ultimo nel ruolo di segretario. Restanti membri del consiglio sono la presidente Maura Manghi, il tesoriere Giulia d’Avolio e i consiglieri Giuseppe Apreda, Filippo Arleoni, Cecilia Casasole e Teresa Di Girolamo. "Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia accordata ai membri del Consiglio che sono stati riconfermati – commenta Manghi – Come notai reggiani ci siamo posti da anni l’obiettivo di agire in rete con le altre istituzioni, e di essere il più vicino possibile ai cittadini. Il notaio interviene e affianca la gente in alcuni dei passaggi più importanti e delicati della vita, siano essi l’acquisto di un’abitazione o un passaggio di proprietà in azienda, la nomina di un amministratore di sostegno o l’espressione delle proprie volontà testamentarie. I notai sono alleati naturali dei cittadino".