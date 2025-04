Notari Padel Club in aiuto all’Avis: "Sconti riservati e chi è donatore"

Il Notari Padel Club è orgoglioso di annunciare la nuova collaborazione con l’Avis di Montecchio Emilia per l’intero anno 2025, un progetto che unisce la passione per lo sport ai valori della solidarietà.

La partnership è stata inaugurata a marzo con un torneo maschile di padel di livello avanzato (foto), che ha visto la partecipazione di numerose coppie agguerrite e un’ottima risposta da parte del pubblico: circa 150 persone si sono alternate ad assistere dal vivo e oltre 100 spettatori collegati online per seguire la diretta della finale.

La collaborazione prosegue con una promozione esclusiva dedicata ai soci donatori Avis di Montecchio Emilia: uno sconto di 2€ su ogni partita da 1 ora e 30 minuti di padel, che potranno giocare a soli 10€. Per usufruire dell’offerta, basterà presentare una sola volta la propria tessera Avis timbrata presso la segreteria del club.

Questa iniziativa vuole essere un premio per chi già dona edare un’ulteriore stimolo per nuovi donatori, consapevoli dell’importanza fondamentale della donazione di sangue per la comunità. Per tutto il 2025, Notari Padel Club e AVIS saranno uniti per promuovere salute, sport e altruismo.