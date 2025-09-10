Note irriverenti. Sul palco i Pop X

Il programma della Festa dell’Unità di oggi al campovolo. In Sala Nilde Iotti, alle 18.45, si apre con ’Le sfide dei partiti politici progressisti in Europa e nel mondo’ con Giacomo Filibeck, Nicolò Carboni e Luca Misculin, moderati da Rosalinda Giannotti. Alle 20 il tema si sposta sul futuro urbano con ’Lo sviluppo delle città’ insieme a Stefano Lo Russo, Gaetano Manfredi, Sara Funaro e Valentina Palli, moderati da Davide Baruffi. La serata prosegue alle 21 con il confronto ’Le politiche industriali che mancano all’Italia. Tra necessità di crescita e tutela dei diritti del lavoro’ con Andrea Orlando, Pierpaolo Bombardieri e Laura Pennacchi, moderati da Fabio Tamburini.

In Sala Tina Anselmi, alle 18.30, spazio a ’I diritti delle persone nella promessa della Costituzione e la democrazia tradita’ con Filippo Zanichelli, Angelo Schillaci, Angelica Polmonari, Roberta Parigiani, Fabiana Montanari, Marielisa Serone e Alessandro Zan. Alle 20 si parla di sport e uguaglianza con ’I diritti delle donne nello sport… tra Costituzione e realtà’ con Mauro Berruto, Milena Bertolini, Enrica Francini, Lara Lugli, Meri Marziali e Luisa Rizzitelli, condotti da Alessandra Rotili. Alle 21.15 il focus è su ’Donne e salute: 50 anni di Consultori’ con Anna Rossomando, Eleonora Mattia, Federica Mazzoni, Rosa Papa, Ebe Quintavalla, Dario Safina, Marina Sereni e Giulia Sudano, moderati da Clarida Salvatori.

In Arena Iren Green Park alle 22 il palco ospita i Pop X. Con il loro stile irriverente, capace di mescolare elettronica, pop e performance fuori dagli schemi, i Pop X portano sul palco uno show originale. Biglietti su Ticketone.