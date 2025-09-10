Note irriverenti. Sul palco i Pop X

Nella stanza di un santo
10 set 2025
STELLA BONFRISCO
Cronaca
Il programma della Festa dell’Unità di oggi al campovolo. In Sala Nilde Iotti, alle 18.45, si apre con ’Le sfide dei partiti politici progressisti in Europa e nel mondo’ con Giacomo Filibeck, Nicolò Carboni e Luca Misculin, moderati da Rosalinda Giannotti. Alle 20 il tema si sposta sul futuro urbano con ’Lo sviluppo delle città’ insieme a Stefano Lo Russo, Gaetano Manfredi, Sara Funaro e Valentina Palli, moderati da Davide Baruffi. La serata prosegue alle 21 con il confronto ’Le politiche industriali che mancano all’Italia. Tra necessità di crescita e tutela dei diritti del lavoro’ con Andrea Orlando, Pierpaolo Bombardieri e Laura Pennacchi, moderati da Fabio Tamburini.

In Sala Tina Anselmi, alle 18.30, spazio a ’I diritti delle persone nella promessa della Costituzione e la democrazia tradita’ con Filippo Zanichelli, Angelo Schillaci, Angelica Polmonari, Roberta Parigiani, Fabiana Montanari, Marielisa Serone e Alessandro Zan. Alle 20 si parla di sport e uguaglianza con ’I diritti delle donne nello sport… tra Costituzione e realtà’ con Mauro Berruto, Milena Bertolini, Enrica Francini, Lara Lugli, Meri Marziali e Luisa Rizzitelli, condotti da Alessandra Rotili. Alle 21.15 il focus è su ’Donne e salute: 50 anni di Consultori’ con Anna Rossomando, Eleonora Mattia, Federica Mazzoni, Rosa Papa, Ebe Quintavalla, Dario Safina, Marina Sereni e Giulia Sudano, moderati da Clarida Salvatori.

In Arena Iren Green Park alle 22 il palco ospita i Pop X. Con il loro stile irriverente, capace di mescolare elettronica, pop e performance fuori dagli schemi, i Pop X portano sul palco uno show originale. Biglietti su Ticketone.

