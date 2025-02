’Note oltre i Confini’: al via l’edizione 2025

Per l’edizione 2025 della rassegna musicale "Note oltre i confini", organizzata dagli ‘Amici del Quartetto Guido Alberto Borciani’, raccoglie l’eredità di Anna Pozzi, la presidente da poco scomparsa, proponendo ancora una volta una stagione di alto livello e di approfondimento.

Si comincia il 28 febbraio, alle 19 a Palazzo da Mosto, con il Quartetto Guadagnini. Una lezione-concerto accompagnata dal direttore artistico della rassegna (insieme a Gemma Bertagnolli), Giovanni Bietti, con musiche di Haydn e Sostakovic.

Il primo marzo (alle 18,30), al Castello di Arceto si esibisce il Quartetto Eos, introdotto ancora una volta da Giovanni Bietti, che propone musiche di Mozart e Beethoven. Giorgio Casati, violoncello solo, il 15 marzo (alle 18,30) porta al Palazzo Ducale di Guastalla un concerto in memoria di Anna Pozzi, riproponendo gli stessi brani suonati al funerale dell’amica: le Suite in re minore e in mi maggiore di Bach, e i capricci di Dall’Abaco.

Il 16 marzo, alle 18,30, a Palazzo della Bonifica è la volta del Quartetto Nous, con musiche di Dvorak. Mentre il 26 marzo (18,30) il Quartetto Mitja sarà al Palazzo Municipale di Correggio e il 5 aprile (18,30) il Quartetto Mantova alla Corte Ospitale di Rubiera. La stagione si conclude al Teatro Metropolis di Bibbiano con il Quartetto Indaco, il 4 maggio alle 18,30. Il programma itinerante esce anche dai confini reggiani, per affacciarsi sulle province confinanti di Modena e Parma. Informazioni e calendario completo su www.quartetandfriends.net.

