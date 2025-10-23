Nothing deeper, concerto di pancia

Festival Aperto domani e ancora sabato 25 ottobre (alle 19, alle 20 e alle 21), nel sotterraneo del Teatro Valli, presenta la performance "Nothing deeper" di e con Elena Rivoltini. Si tratta di un concerto per organi anatomici: misterioso e sorprendente, una lezione anatomica sovvertita, un atto di ribellione contro le pratiche di medicalizzazione dei corpi femminili e marginalizzati.

Partendo da una prospettiva femminista, Elena Rivoltini dà voce all’assenza di voce, dunque ai processi fonatori che precedono e permettono l’emissione vocale. Le tecniche di appoggio del canto lirico, i meccanismi laringei, la respirazione diaframmatica, i movimenti intercostali, gli organi semi-volontari vengono amplificati in una pratica di field recording del paesaggio anatomico interiore e di ascolto collettivo.

Elena Rivoltini racconta così la sua ricerca su voce, estasi e percezione sotto forma di studio visit. L’artista appare chiusa in una teca di vetro, col volto nascosto dai capelli: la performance consiste nell’ascolto collettivo dei processi e movimenti che avvengono all’interno del suo corpo e che grazie a uno strumento sofisticato possono essere sentiti e proiettati verso l’esterno. Elena Rivoltini è performer, sound artist e curatrice. Diplomata all’Accademia del Piccolo Teatro di Milano, studia canto rinascimentale e barocco specializzandosi in polifonia vocale antica e musica elettronica. Indaga la voce e la respirazione. Parla cinque lingue e cura un archivio di voci in via d’estinzione e glossolalie.

Stella Bonfrisco