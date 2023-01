"Notizie dal mondo" a Palazzo dei Musei

A palazzo dei Musei, in via Spallanzani a Reggio, oggi alle 16 prevista "Notizie del mondo: narrazioni di ieri e di oggi per un viaggio senza confini" a cura di Georgia Cantoni, dal libro "Mondi. Dalle collezioni etnografiche dei Musei Civici di Reggio Emilia", promosso dalla Fondazione Manodori e distribuito con una raccolta fondi per progetti per i visitatori dei Musei Civici. Interventi di Valeria Cafà, (Musei Civici Venezia), Andrea Canova, (Università Cattolica di Milano e Brescia) e David Salomoni.