Notte criminale alla Pappagnocca. Distrutte le vetrate di due negozi

Furti con spaccata durante la notte tra mercoledì e giovedì, tutti con lo stesso modus operandi. Ad andare in frantumi sono state le vetrate di alcuni esercizi commerciali del quartiere Pappagnocca, in particolare le zone prese di mira dall’autore, o gli autori, sono via Monte Marmolada e via Martiri di Cervarolo. I proprietari dello studio di fisioterapia RiabilitaRe in via Marmolada 3/a, Francesca Ferrari e Simone Merlo, sono rassegnati. Avevano già subito un anno fa un furto simile. "Questa è la seconda vetrata che sostituiamo", dicono. Il fatto è avvenuto poco dopo le 4 del mattino dell’altro ieri. "È scattato l’allarme, che è collegato al nostro cellulare; Simone ha chiamato immediatamente la polizia ma quando siamo arrivati sul posto non c’era già più nessuno" riferisce Ferrari. I malviventi hanno sfondato e rotto il vetro della porta d’ingresso dello studio e danneggiato i mobili interni. Forse cercavano soldi. "Non hanno trovato nulla – spiega – perché i nostri pagamenti sono tutti elettronici. Ora, dovremo sostituire il cassetto della reception, poiché essendo stato forzato, è stata danneggiata la serratura". Ieri mattina il disagio è ricaduto anche sui pazienti. "Siamo stati costretti a posticipare gli appuntamenti della mattinata: lo studio era inagibile. Dovevamo prima provvedere a sistemare la vetrata d’ingresso".

Ma già alle 12 i danni erano stati riparati: "Per fortuna il vetraio e il fabbro non ci hanno fatto attendere, così nel pomeriggio abbiamo ripreso a lavorare". I titolari domani (oggi, ndr) andranno in Questura per sporgere denuncia. La dinamica non sembra chiara, anche se, riferisce Ferrari, la polizia avrebbe riferito che "probabilmente la vetrata è stata frantumata con un calcio". La zona non è nuova a episodi di delinquenza. "Nel nostro parcheggio hanno spaccato i vetri delle auto più volte –raccontano i proprietari di RiabilitaRe–. C’è poca sicurezza, considerando che spesso questi soggetti vengono individuati ma rilasciati subito dopo". Nella stessa notte i malviventi sono passati anche in via Cervarolo 19/U, dove è stato preso di mira il salone Roberto Parrucchiere, di Roberto Gasparini. "Hanno sfondato la porta d’ingresso in vetro, hanno rovistato ovunque e alla fine hanno rubato qualche piastra per capelli, sei bracciali firmati Dodo che avevo in un cassetto e poco altro. Ma non hanno trovato l’incasso, che non lascio mai in cassa". A notare la vetrata frantumata è stata una cittadina che passeggiava con il cane ieri mattina verso le 5:30. "È già il quarto furto, ormai sono assicurato – dice Gasparini – e la vetrata mi verrà risarcita. Domani (oggi, ndr) andrò a sporgere denuncia anch’io. Mi chiedo cosa si aspettasero di trovare, solo un disperato può decidere di mettere a segno un colpo qui". Nella stessa notte nel quartiere altre due attività sono state prese di mira dai ladri. E mercoledì notte a Ospizio anche la ’Pasticceria Lucia’ è stata colpita e il furto è finito in rapina.

Ylenia Rocco