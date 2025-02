Notte da lettori per i nonni

A Castelnovo Sotto si cercano genitori o nonni lettori volontari in vista della "Notte dei racconti" di venerdì 21 febbraio sul tema "Tutto è possibile. Orme di fiaba". Da anni l’iniziativa rappresenta uno dei principali momenti di promozione della lettura, per trasformare il paese in "comunità che legge", che si prende cura delle nuove generazioni attraverso la narrazione condivisa di storie. L’iniziativa è rivolta a bimbi del nido, scuole d’infanzia, primaria e alle loro famiglie. Per i lettori previsto un incontro illustrativo alle 18 di giovedì in biblioteca.

Info: 335-7419735 WhatsApp).