Notte dei Musei, un weekend di meraviglia

Sabato, in occasione della giornata internazionale dei musei, Collezione Maramotti, Musei Civici, Spazio Gerra, Comune e biblioteca di Albinea organizzano programmi speciali per il pubblico dai bambini agli adulti, con invito a spostarsi in bicicletta, in modo sostenibile. Si parte dalle 11 alle 12, alla Collezione Maramotti, visita guidata alla mostra This Body Made of Stardust con immersioni letterarie e riflessioni sulle fotografie dell’artista Viviane Sassen. L’evento si inserisce nell’ambito del Patto per la Lettura (Comune di Albinea), in occasione di Sopra le Righe Festival e in collaborazione con la biblioteca Pablo Neruda.

Domenica dalle 10,30 alle 13, sulla scia del tema scelto quest’anno ovvero ’The Future of Museums in Rapidly Changing communities’, al via una visita guidata e itinerante alle mostre inaugurate nella cornice del festival Fotografia Europea. Domenica alle 11.30 appuntamento ai Musei Civici con l’esposizione ’Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia’ a cura di Ilaria Campioli; alle 12.30, si chiude il ciclo di eventi per la città allo Spazio Gerra, con visita alla mostra ’Volpe Laila Slim e gli altri. Resistere a vent’anni’.

