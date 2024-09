"Notte dei pupazzi" in blblioteca con i bimbi: i pelouche prendono vita A San Martino in Rio, la "Notte dei Pupazzi" organizzata da Luca e le lettrici volontarie invita i bambini a vivere un'esperienza magica in biblioteca. I pelouche prendono vita per una notte, regalando ai più piccoli un'avventura indimenticabile. Un'occasione speciale per i bambini da 4 a 7 anni, con sorprese e letture coinvolgenti.