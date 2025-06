Notte della Repubblica: show e cucina a Poviglio

C’è la Notte della Repubblica, stasera in centro a Poviglio, con eventi dalle 19 fino a tarda notte. Un evento che torna ad animare il cuore del paese tra musica, spettacoli, buon cibo e voglia di stare insieme. In programma uno spettacolo comico con il barzellettiere Willer Collura, vincitore de "La sai l’ultima?" di Canale 5, affiancato per l’occasione dal povigliese Jimmy Bigliardi. E poi un dj set musicale, street food a cura dei commercianti e ristoratori locali, area bimbi, bancarelle. Previsto anche il conferimento di una benemerenza dedicata alla memoria di Domenico Donelli, ex assessore, per premiare persone che si sono distinte per generosità e altruismo in paese. Tra gli artisti in scena alla Notte della Repubblica anche dj Riccardo Savi, lo staff di Radio Circuito 29, i Magika 90 con un party che propone il meglio della discodance degli anni Novanta.

Nella vicina Castelnovo Sotto oggi è in programma Castelsport, con centinaia di giovani e animatori impegnati in varie discipline sportive tra cui skiroll, biathlon, arrampicata e bowling, con la conferma delle attività di Pompieropoli a cura dei vigili del fuoco. E a Correggio oggi prosegue Bazart, mercatino handmade con banchi di artigiani e creativi, al parco di Villa Rovere di via San Martino. Attivi stand della ristorazione, visite guidate alla villa, la mostra fotografica "Intimate Landscape" del correggese Andrea Lazzarini, un corso di acquerello, una lezione musicata di joga, la gara gastronomica del Busilan, animazioni per bambini, laboratori creativi e un aperitivo… all’uncinetto.

Antonio Lecci