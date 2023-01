Notte di Capodanno, colpo dei ladri

La notte di Capodanno i ladri non si sono concessi affatto del "riposo". Anzi, approfittando dell’assenza di tante famiglie, fuori casa per i festeggiamenti, hanno colto l’occasione per introdursi nelle case lasciate incustodite. Furti – riusciti o solo tentati – si sono registrati a Guastalla, a Poviglio, a Reggiolo, oltre che a Castelnovo Sotto, dove una abitazione della prima periferia è stata presa di mira da una banda di ladri che per entrare ha staccato l’inferriata di una finestra, mettendo poi a soqquadro le stanze. Sarebbero stati rubati alcuni oggetti in oro, una macchina fotografica digitale e un tablet nuovo, destinato come regalo a un parente.